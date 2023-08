Ravenna, ai domiciliari per abusi sessuali violenta la figlia 11enne

A Ravenna un uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per abusi sessuali compiuti sulla fidanzatina 14enne del figlio, ha violentato la figlia di 11 anni.

L'uomo, italiano ultracinquantenne, abusava della piccola approfittando dell'assenza della moglie da casa il sabato mattina. Più di quattro anni di violenze sessuali, fino a quando non è tornato in carcere per il primo caso di abusi. Per lui, infatti, è stata disposta una custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Janos Barlotti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti sulla base delle verifiche della polizia.