Stupro di Palermo, Fiorella Mannoia: "Quelle chat vanno portate nelle scuole"

Fiorella Mannoia auspica che le chat dello stupro di gruppo di Palermo vengano discusse nelle aule scolastiche.

E commenta così la notizia delle conversazioni social rese note dopo la violenza contro una 19enne: "Mi sono interrogata se, dopo averle lette, fosse il caso di pubblicarle. 'Lo faccio, non lo faccio, le pubblico o non le pubblico?', mi sono chiesta. Ho deciso di pubblicarle nelle mie pagine perché si possa capire a fondo quali sono le motivazioni, se ci sono e non ci sono, che spingono dei giovani a comportarsi in questo modo, ad accanirsi così tanto sul corpo di una donna. Allora ho deciso che forse quelle chat dovrebbero essere portate nelle scuole".