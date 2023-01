Papa Ratzinger, la salma a San Pietro per l'abbraccio dei fedeli | Verrà tumulato nella tomba di Wojtyla

Traslazione salma alle 7 in forma privata

La traslazione della salma di Benedetto XVI dal monastero Mater Ecclesiae alla basilica di San Pietro, per l'omaggio dei fedeli, è avvenuta, in forma privata, alle 7. Il breve rito, presieduto dal cardinal Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro, è durato fino alle 7:40. Poi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l'arrivo dei fedeli in visita al Papa emerito.