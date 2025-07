Rapina in gioielleria a Napoli, cliente legata con il nastro adesivo

I due rapinatori hanno costretto uno dei collaboratori della gioielleria a prendere quanto c'era nella cassaforte e a consegnarlo. Compiuto il colpo, la coppia si è rapidamente dileguata. "“Ci hanno portato via 16 anni di attività, sacrifici e sogni, lasciandoci con la cassaforte vuota e il cuore a pezzi. Siamo sconvolte e provate da tanta violenza", hanno detto i titolari della gioielleria al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato pubblicamente l'accaduto parlando di un fatto "gravissimo" e ha rilanciato l'allarme sicurezza in città. "Non si tratta solo di una rapina - ha detto - ma di un sequestro di persona, avvenuto in pieno giorno e in una delle zone più centrali e frequentate di Napoli. È intollerabile che si possa agire con tale brutalità e senso d'impunità".