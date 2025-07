Napoli, evaso dai domiciliari muore in un canale dopo una rapina: fermato complice 17enne

Il giovane e il trentenne avrebbero compiuto una rapina a un distributore di carburanti a Giugliano in Campania, dandosi poi alla fuga nelle campagne circostanti attraverso un canale fluviale. Qui, per la fitta vegetazione e per il fondo fangoso, l'uomo di 30 anni è sprofondato ed è stato dato per disperso. Le indagini dei carabinieri, condotte attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, rilievi tecnici e l'ascolto di numerosi testimoni, hanno consentito di individuare il diciassettenne, che è stato fermato e condotto presso il centro dei Colli Aminei, in attesa di convalida.