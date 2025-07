Evasione Cavallari, la ex fidanzata è stata localizzata: è al lavoro | Nessun legame con la fuga

Cavallari è stato condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo, avvenuta nel 2018 durante un concerto in discoteca. L’incidente provocò sei vittime, tra cui cinque adolescenti e una madre. Le indagini rivelarono un piano criminale messo in atto per compiere furti con spray urticanti. Cavallari faceva parte del gruppo ritenuto responsabile della tragedia. Per questo, sta scontando una pena detentiva.