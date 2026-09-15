La tutela "è stata richiesta in via d'urgenza anche in considerazione di due scadenze ormai imminenti: il 27 settembre, termine entro il quale Ranucci dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali proposte dalla Rai, e l'8 novembre, data prevista per l'avvio della nuova stagione di Report" si aggiunge. La difesa contesta "radicalmente le ragioni indicate dalla Rai a fondamento della decisione. Espressioni quali "obiettiva situazione di incompatibilità", "continue pressioni" e "percezioni di opacità, commistione e interferenze" non sono state accompagnate dall'indicazione di alcun fatto concreto (tantomeno già accertato) e riferibile a Ranucci, né dall'indicazione del nesso che renderebbe necessaria proprio la sua rimozione. A fronte della formale richiesta di conoscere fatti - prosegue la nota -, circostanze e documenti posti alla base di valutazioni tanto gravi sulla credibilità, sull'autorevolezza e sull'indipendenza professionale del giornalista, la Rai ha ritenuto di non fornire ulteriori chiarimenti né alcun supporto documentale".