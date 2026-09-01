Sigfrido Ranucci fuori da "Report": "Ora la battaglia per la libertà di inchiesta"

Sulle ipotesi di ricollocamento professionale, Sigfrido Ranucci attacca: "C'è anche l'idea di mandarmi a Il Cairo dove non avrei la scorta, forse sperano che faccia la fine di Regeni". E confida di sentirsi pronto ad assumere nuovi impegni civili: "Sono con la coscienza a posto, avrò più tempo da dedicare alle persone fragili come i disabili ai quali sono stati tagliati dei fondi o i figli dei carcerati che hanno bisogno di assistenza ed educazione". Infine, a margine di un evento pubblico, rispondendo a una domanda sull'obiettivo reale dietro alla sostituzione dalla conduzione del programma chiosa: "Hanno voluto distruggere Report attraverso la distruzione di Ranucci".