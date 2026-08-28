Report, stop Ranucci: nuova conduzione a due con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Con una nota la Rai "comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi". Questa la decisione del servizio pubblico televisivo, che ha specificato come "la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo". Stando alla comunicazione dell'azienda, a Ranucci sarebbero state offerte tre possibili opzione di ricollocazione.
Chi sono i nuovi conduttori
Giulia Presutti è da anni giornalista e inviata di Report. "Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Nella selezione Rai è risultata prima classificata, a conferma di un percorso professionale maturato all'interno dell'azienda e nel lavoro quotidiano sul campo". Daniele Piervincenzi, ugualmente vincitore del concorso Rai, porta "una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo - Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali". Nel 2017, ricordiamo, venne aggredito durante un'inchiesta a Ostia.
Tre opzioni per Ranucci
Nell'ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l'azienda ha inoltre comunicato di aver sottoposto a Sigfrido Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, "coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai, nell'ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell'azienda". A quanto si apprende da Ansa, per lasciare la conduzione di Report a Ranucci sarebbe stato proposto un incarico a Rainews, al Tg3, oppure un ufficio di corrispondenza.
"La mia forza è la mia storia"
Nel pomeriggio, pochi minuti prima dell'annuncio ufficiale della Rai, Ranucci aveva pubblicato un messaggio sui propri social: ''A chi mi chiede come faccio a resistere ai 2800 articoli di fango, alle prediche dei ciarlatani e cortigiani, a chi tradisce e specula, alle voci di rimozione dalla conduzione da Report, rispondo che la forza la trovo nella mia storia, nell'educazione dei miei genitori e come padre. Una forza che rinnovo nell'incontro con la gente e nel rivedere queste immagini che tutti hanno dimenticato'', allegando al messaggio le immagini dell'attentato subito.