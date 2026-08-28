Report, stop Ranucci: nuova conduzione a due con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Giulia Presutti è da anni giornalista e inviata di Report. "Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Nella selezione Rai è risultata prima classificata, a conferma di un percorso professionale maturato all'interno dell'azienda e nel lavoro quotidiano sul campo". Daniele Piervincenzi, ugualmente vincitore del concorso Rai, porta "una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo - Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali". Nel 2017, ricordiamo, venne aggredito durante un'inchiesta a Ostia.