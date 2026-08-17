Lavitola dal carcere: "L'attentato a Ranucci è stata una scelta solo mia"

L'avvocato ha incontrato il suo assistito durante un colloquio durato quasi tre ore, durante il quale ha espresso tutta una serie di considerazioni sul proprio rapporto con Ranucci. "Lavitola vive una condizione psicologica certamente non facile, perché per una scelta autonoma, ha provocato dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomes e un fratello in riferimento a Ranucci. È pentito per avere messo nei guai persone a cui tiene". Poi ancora sull'attentato al giornalista: "La scelta dell'attentato è solo sua, una iniziativa solo sua", ha ribadito l'avvocato riprendendo le parole dello stesso Lavitola.