Caso Ranucci, parla l'intermediario di Lavitola, Gomes Tavares: "Non merito il carcere"

Non si sbilancia Gomes Clesio Tavares, l'intermediario tra Valter Lavitola e il commando che ha piazzato una bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025: intervistato da La Repubblica, quello che per l'ex direttore dell'Avanti! è "come un figlio" parla poco e niente, non vuole dare dettagli su dove si trova (resta vago con un "sono in Africa") e su quando tornerà in Italia. Rientrerà, però - ed è lo stesso camerunense a darlo per certo -, "non ho paura di tornare anche se mi arrestano". "Di questa storia", comunque, "non voglio dire nulla".

