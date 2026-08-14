sarà sentito anche ranucci

Lavitola, niente domiciliari: per il gip le dichiarazioni sono "fumose"

È"accusato di aver organizzato, la notte del 16 ottobre 2025, l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci"

di Alessio Fusco
14 Ago 2026 - 13:08
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