Sigfrido Ranucci, giallo su una recensione Amazon del suo libro

"Sul caso Ranucci è diventato quasi impossibile ragionare senza essere arruolati in una tifoseria" ha scritto la giornalista sui suoi profili social rimandando alla sua newsletter in cui parla proprio della recensione. "Da una parte c’è chi continua a considerarlo un eroe intoccabile, dall’altra chi usa il caso Lavitola per demolire in blocco lui e Report. Io ho provato a guardare alle zone d’ombra senza dimenticare il valore di molte cose che ha fatto. Perché Ranucci negli anni è diventato un simbolo, ma quando il simbolo diventa intoccabile, succede che errori, opacità e rapporti discutibili smettono di essere guardati con la stessa severità che lui pretende dagli altri".