dopo il dietrofront di Giulia Presutti

Report, Claudia Di Pasquale sarà co-conduttrice del programma insieme a Piervincenzi

La notizia arriva all'indomani del dietrofront di Giulia Presutti. La giornalista è nella squadra dal 2011

03 Set 2026 - 18:56
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Dal Web

© Dal Web

La giornalista Claudia Di Pasquale è la nuova co-conduttrice del programma televisivo Report. La storica inviata di Rai 3 affiancherà Daniele Piervincenzi. La notizia arriva all'indomani del dietrofront di Giulia Presutti, la giornalista scelta dal direttore, precedentemente, per la conduzione a due.

Google Preferred Site

I conduttori di Report

 La notizia arriva nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, in seguito dell'incontro con il direttore Paolo Corsini. Di Pasquale, da quanto si apprende, avrebbe già incontrato i colleghi e fatto un discorso alla redazione del programma di approfondimento.
 

La reazione dei colleghi

 Applausi e grida di esultanza, le prime reazioni che provengono dalle stanze in cui si trova la redazione di Report, nella sede Rai di Via Teulada a Roma. A riferirlo, i presenti sul posto. Il direttore Paolo Corsini ha convocato la storica inviata del programma mettendola al corrente del fatto che potrebbe essere la nuova conduttrice.

Leggi anche

Report, Giulia Presutti rifiuta l'incarico di co-conduttrice

Caso Ranucci, udienza del riesame per Lavitola fissata il 7 settembre

L'esito

 La decisione - informa la Rai - è stata assunta in seguito della rinuncia di Giulia Presutti. "Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente", afferma Corsini. "Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende".

Ti potrebbe interessare

videovideo
report

Sullo stesso tema