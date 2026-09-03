Report, Claudia Di Pasquale sarà co-conduttrice del programma insieme a Piervincenzi

La decisione - informa la Rai - è stata assunta in seguito della rinuncia di Giulia Presutti. "Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente", afferma Corsini. "Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende".