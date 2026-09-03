Report, Claudia Di Pasquale sarà co-conduttrice del programma insieme a Piervincenzi

La giornalista Claudia Di Pasquale è la nuova co-conduttrice del programma televisivo Report. La storica inviata di Rai 3 affiancherà Daniele Piervincenzi. La notizia arriva all'indomani del dietrofront di Giulia Presutti, la giornalista scelta dal direttore, precedentemente, per la conduzione a due.
I conduttori di Report
La notizia arriva nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, in seguito dell'incontro con il direttore Paolo Corsini. Di Pasquale, da quanto si apprende, avrebbe già incontrato i colleghi e fatto un discorso alla redazione del programma di approfondimento.
La reazione dei colleghi
Applausi e grida di esultanza, le prime reazioni che provengono dalle stanze in cui si trova la redazione di Report, nella sede Rai di Via Teulada a Roma. A riferirlo, i presenti sul posto. Il direttore Paolo Corsini ha convocato la storica inviata del programma mettendola al corrente del fatto che potrebbe essere la nuova conduttrice.
L'esito
La decisione - informa la Rai - è stata assunta in seguito della rinuncia di Giulia Presutti. "Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente", afferma Corsini. "Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende".