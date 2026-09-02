Report, Giulia Presutti rifiuta l'incarico di co-conduttrice

La giornalista prosegue: "Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto. Per quanto mi riguarda, caro direttore - conclude Presutti - sono a disposizione dell'azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno".