E' terminata in Procura a Roma, dopo circa 10 ore, l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Valter Lavitola in carcere dal 10 agosto perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La donna ha lasciato la cittadella giudiziaria. Ad ascoltarla, il pm titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, assieme ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e Frascata. La donna avrebbe ricostruito con gli inquirenti l'attività finanziaria dell'imprenditore e il rapporto dell'indagato con il giornalista.