"L'attentato con la bomba è un'idea di Gomes, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Lui (Gomes, ndr) mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo, senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba". Così ha detto Valter Lavitola davanti al Riesame nell'udienza del 7 settembre, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola. "Io avevo dato un mandato in bianco a Tavares - ha continuato Lavitola - specificando che comunque non si doveva far male a nessuno". Lavitola ha anche parlato del suo rapporto con Ranucci, ammettendo che dall'amicizia con il conduttore di Report, derivava anche un vantaggio personale. "Ha parlato di un riscatto sociale di cui sentiva il bisogno dopo le note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. È stato un beneficio collaterale che non ha nascosto, ma diverso dal movente contestato dall'accusa", riferiscono i legali che hanno chiesto per il loro assistito i domiciliari in Basilicata.

