LA DECISIONE

Attentato Ranucci, Lavitola resta in carcere: confermata l'aggravante del metodo mafioso

Il Tribunale del riesame respinge l'istanza presentata dalla difesa

10 Set 2026 - 12:01
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Valter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti la sua abitazione nel comune di Pomezia in provincia di Roma. 

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Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato. Il difensore di Lavitola ha annunciato ricorso in Cassazione.

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