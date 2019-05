Raid vandalici alle Terme di Sciacca, Ignazio Messina a Tgcom24: "Di chi è la colpa?"

Dopo l'identificazione dei giovanissimi autori dei raid vandalici alle Terme di Sciacca (Agrigento), si riaccendono i riflettori sull'impianto che da 2mila anni rappresenta un "patrimonio unico al mondo", ma che da 4 anni è abbandonato al degrado. "Di chi è la colpa della mancata vigilanza della struttura?", rivendica Ignazio Messina , presidente dell'Associazione #orabasta! a Tgcom24. "E' stato un errore clamoroso chiudere la struttura, serve subito un bando di gara internazionale per darla in gestione", la proposta.

"Quella dell'associazione #Orabasta! è una protesta forte - spiega Messina a Tgcom24, - perché lo storico stabilimento termale di Sciacca non può più aspettare, è una vergogna".



"Due anni fa - ricorda Messina - le terme di proprietà della Regione sono passate in concessione al Comune che le ha chiuse per mancanza di fondi e non vigila neppure per la sicurezza dell'impianto: c'è chi si fa i selfie con le statue poste all'esterno, mentre è cronaca la vicenda dei raid vandalici all'interno da parte di baby gang".