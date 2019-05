Palermo, quattro dodicenni devastano una scuola: "Imitavamo Fortnite"

Mascherati da Fortnite - Quanto avvenuto, avverte, la procuratrice per i minorenni di Palermo Maria Vittoria Randazzo, "dovrebbe essere un campanello d'allarme per le famiglie". Secondo quanto scrive la "Repubblica", quando sono stati portati in caserma dai carabinieri, i quattro ragazzini erano impauriti e scossi. Due sono stati bloccati proprio mentre stavano devastando la scuola per la quarta volta, gli altri due, riusciti a fuggire, sono stati rintracciati poco dopo.



I quattro baby vandali hanno agito mascherati, mimetizzati con scaldacollo e giubbotti proprio come gli "eroi" di Fortnite e hanno usato i picconi per distruggere mobili, tavoli, banchi del liceo.



Genitori disperati - Cattedre spaccati, bagni devastati, cartine geografiche strappate, estintori svuotati. I quattro ragazzini non hanno lasciato nulla di intatto nella scuola e hanno agito senza motivo. I quattro frequentano la scuola media e non quella succursale del liceo. Non c'era una vendetta da mettere in atto, non c'era frustrazione per un brutto voto o una nota sul registro. C'era solo la voglia di imitare quei personaggi del videogioco. I genitori, convocati in caserma, "erano disperati", secondo quanto hanno detto gli investigatori. E assicuravano di non aver mai visto i loro figli mettere in atto comportamenti violenti. Però hanno confermato che i ragazzi passano ore a giocare ai videogame.