Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno Aurora Maniscalco, una hostess italiana di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna, città in cui viveva da tre anni. Ed è morta poche ore dopo, per via delle ferite riportate. Al momento dell'incidente si trovava con lei il fidanzato, un giovane di 27 anni. Dopo delle brevi indagini, la polizia austriaca non ha ritenuto valida l'ipotesi di omicidio e ha deciso di chiudere il caso, ritenendo che possa trattarsi di un incidente o di un gesto estremo. In attesa di una pronuncia definitiva della magistratura sulla questione, i famigliari si sono detti contrari alla ricostruzione della polizia. Il papà, ospite a "Pomeriggio Cinque News", ha deciso anche di lanciare un appello ai residenti del palazzo da cui è precipitata Aurora.