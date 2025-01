"Quarta Repubblica" mostra i video che testimonierebbero tentativi di sabotaggio alla rete ferroviaria a Roma e Milano

A "Quarta Repubblica" su Retequattro, Nicola Porro ha mostrato due video esclusivi che testimonierebbero dei tentativi di sabotaggio ai treni, tanto nella stazione di Roma Aurelia quanto in quella di Milano Centrale. Dopo l'esposto presentato da Rete Ferroviaria Italiana alla Digos, la Procura di Roma sta ora svolgendo indagini approfondite per far luce su alcuni casi anomali che potrebbero avere origine da atti di sabotaggio.