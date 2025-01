Padova, una catena da bici trovata su una linea elettrica ferroviaria: la Digos indaga | Ministero Trasporti: molto preoccupati

Il personale tecnico addetto aveva subito provveduto a rimuovere il catenaccio dalla linea aerea, che non era ancora stata danneggiata, e subito presentato un esposto alla Polizia ferroviaria di Legnago. Gli inquirenti dicono che "la presenza del cavo di chiusura della bici sulla linea elettrica, se non rimosso, avrebbe potuto danneggiare il pantografo del treno con conseguenti danni per l'alimentazione della linea aerea oltre che arrecare pericolo per la circolazione dei treni, come evidenziato nell'esposto denuncia formalizzato dai responsabili di Rfi".