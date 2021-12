Quarentena ridotta, Sileri: "Sensato farlo, ma bisogna distinguere per categorie"

"Aspettiamo ovviamente il parere del Cts, ma vi è evidenza che la variante omicron è molto più rapida anche nel suo ciclo all'interno del corpo quindi sarebbe sensato ridurre le quarantene ma farlo per categorie". A "Mattino Cinque News", il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri parla delle nuove misure legate alla quarantena su cui si esprimerà il Comitato Tecnico-Scientifico nelle prossime ore.

"L'ideale sarebbe ridurre sia la quarantena sia l'isolamento, in base alla completamento del ciclo vaccinale - ha aggiunto Sileri - farlo da oggi però sarebbe un rischio perché dipende anche dal ceppo virale dominante, perché oggi in Italia non c'è solo la Omicron ma anche la Delta, quindi facciamolo ma restando in sicurezza".