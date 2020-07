Salento, 47enne aggredita da un lupo in un villaggio turistico a Otranto

Una donna di 47 anni, in vacanza in un villaggio turistico di Otranto, in Salento, è stata aggredita da un lupo mentre faceva jogging nella pineta a ridosso della spiaggia. La turista è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano (Lecce), dove le sono stati medicati graffi e morsi. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri. Si tratta della seconda aggressione da parte di un lupo denunciata nella zona.