Popolare di Bari: agli sportelli affluenza normale, panico scongiurato

Agli sportelli nelle filiali della Banca Popolare di Bari affluenza sostenuta ma non superiore a quanto avviene nei normali lunedì in cui magari si accavallano scadenze fiscali come oggi. Il decreto approvato dal governo per il salvataggio della banca sembra avere disinnescato la temuta reazione di panico tra i correntisti che avrebbe potuto indurre alla riapertura ad una corsa agli sportelli per prelevare o addirittura chiudere conti correnti.