Gravina in Puglia (BA), necropoli abbandonata all'incuria e al degrado

Indiana Ghiones, l'alter ego di Jimmy Ghione, è andato a

Gravina in Puglia (Bari)

necropoli

abbandonata all'incuria e al degrado

erbacce e rifiuti

per mostrare ai telespettatori di "Striscia la Notizia" unadall'incredibile valore storico,. Terzo in Italia per estensione, il parco archeologico è pieno di, che ne svalutano l'importanza.

"È da decenni che ci battiamo perché si metta una

segnaletica decente

guida turistica

futura amministrazione

tutelato e valorizzato come merita

", racconta Francesco Mastromatteo,del posto, che sottolinea lo stato di abbandono in cui vertono le tombe. "Chiediamo alla, perché al momento non ce n'è una, che questo luogo venga".