Ardea (Roma), il sito archeologico di Castrum Inui abbandonato all'incuria

Jimmy Ghione

sito archeologico

Castrum Inui

Tor San Lorenzo

Roma

storia di Roma e del Lazio

si reca neldi, ubicato alla foce del fiume Incastro che sfocia a mare nella località di(Ardea), a pochi passi da. La località, citata nell'Eneide, il poema di Virgilio, secondo il quale sarebbe stata fondata da Latino Silvio, figlio di Ascanio e nipote di Enea. Un luogo importante per lalasciato in uno stato d'incuria e d'insicurezza, chiunque infatti come testimonia l'inviato di "Striscia la Notizia", può valicare facilmente la recinzione per introdursi nel sito.

Leggi Anche San Pietro, Papa Francesco incontra mogli dei combattenti del Battaglione Azov

Entrato nel

sito archeologico

San Lorenzo

Ardea

tg satirico

Castrum Inui

1300 avanti Cristo

Jimmy Ghione

dalle spiagge di, comune di, l'inviato delmostra la situazione di degrado: pavimenti crollati, plastica e pezzi di ponteggio buttati qua e là, è questo lo stato dile cui rovine romane risalgono al. Un vero museo a cielo aperto la cui storia può essere preservata solo dalle istituzioni, ed è questo l'appello con cui conclude: "Preserviamo la nostra bellissima Italia!".