Gran caldo nel Salento, diversi black-out elettrici

ansa

Diversi black-out elettrici stanno interessando Lecce, nel Salento, dove da alcuni si registrano temperature molto alte: i tecnici di E-Distribuzione stanno intervenendo per un guasto registrato sulle linee interrate di media tensione. In maniera provvisoria, i tecnici stanno predisponendo delle linee di servizio per rialimentare la clientela. Al momento sarebbero 400 le utenze dove si registra il black out.