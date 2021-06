Troppo caldo, stop al lavoro nei campi in Salento | L'ordinanza del sindaco di Nardò

ansa

Le temperature troppo elevate mettono a repentaglio la sicurezza dei braccianti. Per evitare danni e rischi alla salute, a Nardò, in provincia di Lecce, il sindaco, Pippi Mellone, ha firmato un'ordinanza che vieta di lavorare nei campi tra le 12:30 e le 16. Il provvedimento, applicato già negli scorsi anni, interessa i “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” (12 ore) e vale per i giorni da bollino rosso e ad alto “rischio”.