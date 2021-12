Ginecologo arrestato a Bari, parla una vittima: "Abusata con la scusa di curare il tumore"

Continuano a emergere nuovi dettagli sull'operato del ginecologo di Bari, arrestato perché proponeva alle pazienti sesso per curarle. A "Mattino Cinque News" parla una delle ragazze visitate dal medico: "Cercavo un bravo ginecologo. Da subito non ha avuto un comportamento che un medico ha di solito. Ha avuto un approccio molto confidenziale tanto da mettermi in soggezione e in imbarazzo".

Leggi Anche Abusi su due giovani pazienti, arrestato il ginecologo di Bari

Il modus operandi del medico - "Mi ha parlato della necessità di contatti fisici per guarire dal Papilloma virus e, dato che lui era vaccinato, mi ha detto che aveva la possibilità di trasmettere gli anticorpi per la cura e mi ha proposto rapporti non protetti, ovviamente con lui" continua il racconto della giovane.

Dopo il consulto con altri medici arriva la scoperta - La paziente ha più di un sospetto e decide di rivolgersi ad altri due ginecologi. "Mi hanno detto di stare tranquilla che quello era il suo modus operandi che adottava anche con le altre pazienti. - racconta la ragazza - Dopo la visita fatta da loro mi hanno detto che non avevo nulla e che questo Papilloma virus non era mai esistito".