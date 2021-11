Abusi su due giovani pazienti, arrestato il ginecologo di Bari

E' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su due pazienti il ginecologo di Bari Giovanni Miniello . La vicenda del medico, 68 anni, era diventata nota dopo un servizio trasmesso dalle "Iene". Il ginecologo avrebbe proposto rapporti sessuali a due sue pazienti spacciandole come cura contro il papilloma virus.

Disposti gli arresti domiciliari - In entrambi i casi avrebbe abusato del suo ruolo di medico per molestare le due giovani donne. I due fatti per i quali il gip ha disposto gli arresti domiciliari risalgono al settembre 2019 (la denuncia della presunta vittima arrivò due mesi dopo) e al giugno del 2021.