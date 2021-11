Sesso per curare le pazienti, nuove segnalazioni contro il ginecologo barese: "Fu come una violenza"

Nel prossimo servizio de Le Iene ci saranno nuove testimonianze di ex pazienti. Anche alla redazione, infatti, sono arrivate decine di segnalazioni in redazione che farebbero pensare che il medico adotterebbe sempre lo stesso modus operandi. "Mi sono sentita nuda anche se perfettamente vestita. Ha privato la mia dignità di donna", dice una di loro, descrivendo quello che oggi sembra ormai un mantra: "Potevo guarire solo grazie alla sua bonifica".

"Non volevo ma ho ceduto per paura, dopo ho pianto"

Qualcuna, che ha ceduto ai "consigli" del medico e ha consumato rapporti sessuali con lui, volendosi liberare di un enorme peso, racconta all'inviata della trasmissione di Italia 1: "Ha iniziato a stalkerarmi, mi telefonava sempre, e presa dalla paura ho ceduto. Io dissi non so se ce la faccio, sono spostata, mi sento male. Piansi qual giorno, fu come una violenza. Non lo volevo fare, ma lui mi diceva che solo così sarei guarita".