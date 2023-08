Gallipoli, 19enne annega per salvare la ragazza

La vittima è un giovane di origine albanese che viveva ad Altamura, in provincia di Bari. Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l'allarme dopo aver notato il 19enne in difficoltà. Vano però è stato ogni tentativo di rianimare il ragazzo da parte del personale della capitaneria di porto e dei sanitari del 118. Inutile anche l'intervento di alcuni bagnini di un lido non molto distante dal punto dove il ragazzo è annegato.

A Gallipoli , un ragazzo di 19 anni, Anxhelo Cara , è annegato in acqua mentre cercava di soccorrere la fidanzata, a sua volta in difficoltà perché la corrente la trascinava al largo.

Il fatto è accaduto domenica, quando, secondo quanto riporta la Repubblica Bari, il ragazzo stava trascorrendo una giornata in compagnia dei suoi amici e della fidanzata. Alle 11, i giovani sono entrati in acqua per fare un bagno, ma dopo un po' la ragazza non riusciva più a nuotare: era in difficoltà perché le correnti la trascinavano al largo. Anxhelo ha dunque cercato di raggiungerla per salvarla, ma, probabilmente per lo sforzo, ha accusato un malore ed è annegato.

Entrambi i fidanzati sono stati poi riportati sulla battigia: la ragazza si è salvata, mentre per Anxhelo, nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre un'ora e mezza, non c’è stato nulla da fare. Come riporta Il Quotidiano Italiano - Edizione di Bari, che cita i sanitari, il giovane sarebbe morto "per una crisi respiratoria insorta a causa dello sforzo compiuto nel nuotare controcorrente e salvare la giovane".

Il sindaco di Altamura: "Le sue memorie vivranno nei cuori di chi lo ha conosciuto" - "Siamo qui a condividere il vostro lutto e a offrire il nostro sostegno in questo difficile percorso. Le sue memorie vivranno nei cuori di chi lo ha conosciuto", ha scritto in un post su Facebook Antonio Petronella, sindaco di Altamura "Con cuore addolorato apprendiamo della tragica perdita del giovane 19enne, colpito da un destino crudele mentre trascorreva una giornata di relax", aggiunge il primo cittadino e conclude: "Le nostre più sentite condoglianze si levano verso la famiglia in questo momento di profondo dolore".