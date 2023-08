Latina, 59enne si tuffa in mare per salvare tre bambine e muore

A Latina, un 59enne, Franco Gatto, è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare tre bambine che non riuscivano a rientrare a riva a causa delle forti correnti e che rischiavano di annegare.

L'uomo, colpito da un malore mentre si trovava in acqua, è stato riportato sul bagnasciuga da due bagnini della cooperativa Blue Work Service ed è stato subito soccorso dai paramedici del 118, giunti sul posto con un'ambulanza. Poco dopo, è arrivata anche un'eliambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentavi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri forestali e la guardia costiera, a cui è spettato il compito di ricostruire quanto successo.