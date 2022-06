Brindisi, si tuffa in mare per salvare le figlie: 47enne muore annegato

Un 47enne di Bari è morto risucchiato dalla corrente del mare dopo essersi tuffato per salvare le figlie.

È accaduto in località Forcatella, in provincia di Brindisi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte di soccorritori: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La vittima si trovava in spiaggia con la sua famiglia, quando ha notato una delle sue figlie in difficoltà a causa delle onde e si è tuffato, riuscendo a metterla in salvo.