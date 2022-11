Foggia, 21enne ucciso in un giardino pubblico

Omicidio a Foggia.

Un 21enne è stato ucciso in un agguato in un giardino pubblico in via Saragat. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Un 17enne è stato portato in Questura. Stando a quanto emerso, potrebbe trattarsi di un omicidio a sfondo passionale.