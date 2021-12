Prof ucciso in auto a Tarquinia, fermato il presunto killer

Telecamere della zona riprendono un'auto - L'auto appartenente al sospettato sarebbe stata ripresa dalle telecamere nella zona in cui si è consumato il delitto. Trovati segni di frenata della macchina della vittima. Non si esclude, dunque, che Angeletti abbia tentato di scappare. I carabinieri stanno ascoltando parenti e amici dell'uomo per acquisire elementi utili. Per chi indaga l'omicidio sarebbe maturato nella cerchia delle conoscenze personali e non lavorative.

Angeletti ucciso con un colpo alla tempia - Dario Angeletti, figlio di un medico di Tarquinia, era sposato ed aveva due figli. Era molto conosciuto e stimato nella cittadina della Tuscia dove viveva e lavorava. Dal 2010 insegnava ecologia applicata e tutela dell'ambiente marino al polo universitario di Civitavecchia. Il suo lavoro si svolgeva anche nel laboratorio di ecologia e centro ittiogenico sperimentale alle Saline di Tarquinia, a poca distanza dal posto dove il suo corpo è stato trovato senza vita. Il suo corpo è stato trovato riverso nella sua auto con un foro d'arma da fuoco sparato alla sua tempia da poca distanza. Il killer era probabilmente seduto al suo fianco.