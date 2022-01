Trieste, 17enne strangolato per gelosia: fermato un 21enne | Il padre della vittima: "E' stata un'imboscata"

Il cadavere di un 17enne, Robert Trajkovich, è stato rinvenuto in un ostello in un palazzo del centro di Trieste dove alloggiava la sua nuova ragazza con cui si era dato appuntamento. La vittima di origine serba è stata strangolata dall'ex della giovane per motivi passionali. L'omicida, un 21enne di origini marocchine, non accettava la fine della sua relazione e aveva raggiunto la donna nella struttura, tenendo poi un'imboscata al nuovo fidanzato.