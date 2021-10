Giallo di Potenza, il fidanzato di un'amica di Dora: "Lei voleva lasciare quel ragazzo"

"Antonio era geloso, nell'ultimo periodo le cose non andavano bene. Lui, per la sua gelosia, l'aveva quasi costretta ad andare via di casa". A "Mattino Cinque" parla il fidanzato di un'amica di Dora Lagreca, la 30enne morta a Potenza nella notte tra l'8 e il 9 ottobre dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzo.

"Dora aveva addirittura fatto le valigie, era rientrata a casa convinta di voler troncare la relazione, in virtù di questi scontri", continua il ragazzo, convinto della colpevolezza di Antonio Capasso. "Magari lui voleva fare qualcosa e lei si è opposta, è probabile", conclude, in riferimento al fatto che il corpo della ragazza sia stato ritrovato senza vestiti.