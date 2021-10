Giallo di Potenza, l'avvocato del fidanzato: "Ha cercato di trattenere Dora, ma non ce l'ha fatta" | Il perito: "Non ci sono segni di colluttazione"

"È successo tutto in una frazione di secondi. Loro stavano discutendo, Antonio era seduto sul divano. Poi lei, all'improvviso, va verso il terrazzo, lui si alza per cercare di trattenerla, non ce la fa e succede l'irreparabile". A "Mattino Cinque" Antonio Stigliano, avvocato di Antonio Capasso, ricostruisce dal punto di vista del proprio assistito la morte della fidanzata Dora Lagreca, caduta da un balcone al quarto piano di una palazzo a Potenza. Il giovane è al momento indagato dalla procura per istigazione al suicidio.

La trasmissione di Canale 5 raccoglie anche la testimonianza di Giovanni Zotti, perito di parte di Capasso, che esclude qualsiasi tipo di contatto. "Dall'autopsia non ci sono segni di colluttazione. Il muretto era 60 centimetri, nello spingere una persona lascia tracce anteriori che in questo caso non ci sono", dichiara Zotti. "Quando sono entrati i Ris, la casa era in ordine, non c'era nulla di particolare", aggiunge.