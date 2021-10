Giallo di Potenza, i messaggi di Dora all'amica: "Ci siamo lasciati, mi ha rivolto parole brutte"

"Va male, ci siamo lasciati è già da lunedì che non ci parliamo più". Così Dora Lagreca si confidava, attraverso alcuni messaggi, inviati a una cara amica. La 30enne, morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzina, raccontava di aver litigato con il suo ragazzo. "Sono successe troppe cose - continua la donna - ha sbagliato ti dovrei spiegare di più, ma ha sbagliato: usa brutte parole", conclude. La conversazione è stata mostrata in esclusiva a "Pomeriggio Cinque", nel corso della puntata del 13 ottobre.

Il giallo di Potenza, sui social la vita spensierata di Dora Lagreca Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per la morte di Dora, al momento, è indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. E' stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi. L'ipotesi degli investigatori non convince però la famiglia della giovane, che "esclude il suicidio" e chiede "la verità" sulla morte della trentenne.