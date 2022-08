Evade dagli arresti domiciliari per andare in vacanza a Gallipoli: posta le foto sui social e viene arrestato

Si trovava agli arresti domiciliari a Modena, ma non ha resistito al richiamo della Puglia.

Un 27enne è evaso per andare in vacanza a Gallipoli , in provincia di Lecce. I carabinieri sono comunque riusciti a rintracciarlo in una casa sperduta, di proprietà di alcuni parenti, nei pressi del comune di Matino. A tradire il giovane è stata la voglia di condividere sui social il suo "viaggio". Su Instagram, infatti, aveva pubblicato alcune Stories tra feste e locali, che hanno permesso ai militari di individuarlo e arrestarlo .