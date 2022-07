Gallipoli, due turiste nude attraversano il centro storico: la foto fa il giro del web

Fatto decisamente insolito per le strade di Gallipoli nelle prime ore del mattino.

Due turiste hanno attraversato il centro storico... completamente nude . I netturbini al lavoro nei pressi della spiaggia della Purità non hanno potuto credere ai loro occhi: come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, le due donne hanno percorso come mamma le ha fatte la zona vicino alla scalinata del porto, per poi entrare nella cinta della città vecchia. Direzione, probabilmente, per la casa affittata per le vacanze.