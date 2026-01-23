Bari, da due anni in coma dopo il parto: otto medici indagati

Nel registro delle notizie di reato sono stati iscritti cinque ginecologi, due ostetriche e una anestetista. Lo ha deciso il pm Giovanni Calamita, con lo scopo di accertare se le condizioni della 38ene siano state causate direttamente dalle azioni dei medici che l'hanno presa in cura prima del parto. Per questo, gli inquirenti hanno anche disposto una consulenza medico legale nel tentativo di "chiarire dinamica e circostanze che hanno portato all'evento".