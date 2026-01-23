Bari, da due anni in coma dopo il parto: otto medici indagati
Secondo gli inquirenti, la dinamica dei fatti è da accertare. Sospettati cinque ginecologi, due ostetriche e una anestetista
© IPA
Otto operatori sanitari sono indagati per lesioni personali colpose gravi. È stata la procura di Bari ad aprire un fascicolo relativo al caso di una loro paziente, una 38enne residente nel Barese e finita in coma vegetativo dopo aver partorito. Una condizione irreversibile che per la donna dura da ormai due anni e che ha seguito tre interventi chirurgici eseguiti nell'ospedale Mater Dei di Bari.
La consulenza medica per accertare gli avvenimenti
Nel registro delle notizie di reato sono stati iscritti cinque ginecologi, due ostetriche e una anestetista. Lo ha deciso il pm Giovanni Calamita, con lo scopo di accertare se le condizioni della 38ene siano state causate direttamente dalle azioni dei medici che l'hanno presa in cura prima del parto. Per questo, gli inquirenti hanno anche disposto una consulenza medico legale nel tentativo di "chiarire dinamica e circostanze che hanno portato all'evento".