Bari, affetto da una grave patologia dalla nascita muore a 11 anni: donati gli organi | I medici: "Siamo stati i suoi amici"

La donazione degli organi è stata possibile sia grazie al centro regionale trapianti, che ha coordinato le operazioni di prelievo, sia alle équipe di anestesisti pediatrici, neurologi, nefrologi e psicologi del pediatrico che da sempre hanno assistito, a livello clinico e psicologico, il bimbo e la sua famiglia. Sono stati loro i compagni di Antonio, sono state loro le persone che hanno vissuto la sua quotidianità che la malattia ha privato della scuola, dei giochi e degli amici.