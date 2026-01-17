Rigopiano, il racconto del ragazzo che ha perso entrambi i genitori: "Dovevo essere lì con loro"

Tornando a quei giorni, Foresta ricostruisce le ore precedenti alla tragedia. "Prima del loro arrivo aveva già nevicato molto, ma la struttura li aveva rassicurati", ricorda. La mattina dell’incidente i genitori si trovavano nella spa quando una prima scossa di terremoto ha fatto scattare l’allarme. "Li avevo sentiti poco prima: mi avevano detto che sarebbero ripartiti appena possibile, stavano aspettando lo spazzaneve. Poco dopo mi hanno richiamato spiegandomi che non riuscivano più a lasciare l’albergo".