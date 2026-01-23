Taranto, bambina di 5 anni muore per arresto cardiaco

Tragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni è morta a causa di un arresto cardiaco. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno provato a rianimarla per 55 minuti, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto, arrivato con un'auto medica, anche il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, che ha dichiarato: "Sono devastato. Si è trattato di un arresto cardiaco refrattario letale, una tragedia. Un evento catastrofico. Era una bambina bellissima, con tutta la vita davanti".