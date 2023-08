Tentò di imbarcare un'anguria in aereo: la foto torna virale

Curioso episodio all'aeroporto di Brindisi, dove un passeggero che stava effettuando i controlli di sicurezza, ha tentato di imbarcare un'anguria intera, sistemata nei contenitori in genere destinati a zaini, computer e trolley.

Un gesto che Antonio Vasile, presidente Aeroporti di Puglia, non ha potuto non commentare, pubblicando la foto, subito diventata virale. "Capisco, giuro che capisco che vogliate portare un po' di Puglia a casa al rientro dalle vacanze, ma non staremo esagerando?", ha scritto su Facebook.