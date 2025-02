Puglia, i braccianti vivono senza acqua né luce: "Sono qui da oltre 10 anni"

Dopo il lavoro i braccianti rientrano nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia (FG), dove vivono tra i topi senza acqua né luce. "Dentro casa non abbiamo l'acqua, andiamo a prenderla con delle taniche, e non abbiamo neanche l'energia elettrica. Se arriva, ne arriva poca ogni 24 ore. Alcune volte ci scaldiamo con il carbone, ma c'è chi muore così. Sono 10 anni che sono qui in Italia e vivo così", ha raccontato un migrante.

"Non troverai mai un giovane italiano nelle campagne. Al giorno prendiamo 25 euro", aggiunge un altro bracciante mentre mostra alle telecamere della trasmissione la "casa" in cui vive.